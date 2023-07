Spania herjet med Ukraina: Nå venter England i finalen

(Israel – England 0–3) (Spania - Ukraina 5–1) England levde opp til favorittstempelet og tok seg til sin første U21-EM-finale siden 2009. Der venter målfarlige Spania.

05.07.2023 19:52 Oppdatert 05.07.2023 23:06

Etter å ha havnet under etter tidlig mot Ukraina våknet Spania virkelig til liv, og kjørte over overraskelseslaget overraskelseslagetUkraina slo Frankrike 3-1 i kvartfinalen.. Med 5–1-seier er Spania klare for sin åttende finale i turneringen.

Og finalen 2023 blir en ordentlig drømmefinale for fotballfans, med EMs to mestscorende lag:

Spania skal nemlig få bryne seg på et engelsk lags som jakter sin første triumf på 38 år.

Allerede etter 14 minutter fikk England en gylden mulighet til å ta ledelsen mot Israel:

Anthony Gordon gikk i bakken etter en duell med Karem Jaber og fikk straffespark.

TV-bildene viste at Gordon gikk lett ned, men etter en sjekk på to minutter valgte VAR-teamet å la straffesparket stå.

Fra 11-meteren fikk Morgan Gibbs-White sjansen til å sette sitt første mål i turneringen – men straffesparket seilte utenfor stolpen til keeper Tomer Zarfati.

Var det riktig å gi straffe til England? Se bildene og døm selv:

Like før pause fikk Gibbs-White sin revansje, da han stanget inn 1–0 på vakkert vis.

Israel hang bedre med i annenomgang, men halvtimen før fulltid viste England igjen sin klasse - og igjen var Gibbs-White sentral:

Nottingham Forest-spilleren og Emile Smith-Rowe kombinerte seg gjennom Israel-forsvaret på mesterlig vis – før Smith-Rowe serverte en helt åpen Cole Palmer på blank kasse til 2–0.

Palmer ble først avvinket for offside, men etter en VAR-sjekk på tre minutter ble målet stående og de unge løvene løveneThree Lions: Kallenavnet til det engelske laget. U-landslagene kalles ofte «The Young Lions». kunne slippe jubelen løs.

Helt på tampen satte Cameron Archer punktum med 3–0.

På spørsmål om hva det betyr å gå til finalen, sier Morgan Gibbs White til UEFA:

– Det betyr alt. Ord kan ikke beskrive hva det betyr å representere landet ditt i finalen.

3–0-seieren gjør at England er klare for sin første finale siden 2009, og sin første turneringsseier siden 1984. I 2009 ble det 0–4-tap mot Tyskland.