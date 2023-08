FIFA-presidenten raser mot pressen før VM-finalen

To dager før finalen i fotball-VM i Australia og New Zealand var FIFA-president Gianni Infantino svært kritisk til dekningen av mesterskapet.

PÅ PLASS: FIFA-president Gianni Infantino på tribunen i Sydney under semifinalen mellom Australia og England, sistnevnte vant. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 07:27 Oppdatert: 18.08.2023 07:52

– Det kan ikke være mulig at det var 39 italienske journalister under herrenes VM i Qatar, da Italia ikke var kvalifisert, og så er det er null i Australia og New Zealand. Det var mer enn 30 danske og sveitsiske journalister i Qatar, og mindre enn ti her. Vi må begynne å behandle menn og kvinner likt, tordnet Infantino, ifølge AS.

FIFA-presidenten har imidlertid selv blitt hardt kritisert for å støtte nasjoner som Qatar, som igjen blir beskyldt for menneskerettighetsbrudd.

Før mesterskapet truet også Infantino med svarte TV-skjermer, ettersom han ikke var fornøyd med rettighetsbudene på kvinnenes VM. Partene kom imidlertid til enighet i midten av juni.

England er i sin først VM-finale:

– Nå er tiden inne for å behandle kvinner og menn likt. Jeg forteller alle kvinner, og dere vet at jeg har fire døtre, at de har makt til å forandre. Bare gjør det. Skyv opp dørene, for de er ikke lukket. Fortsett å drømme. La oss gå for full likestilling, fortsatte Infantino.

Søndag møtes Spania og England til VM-finale i Sydney. Kampen sparkes i gang klokken 12.00 norsk tid. Sverige møter vertsnasjonen Australia i bronsefinalen lørdag.