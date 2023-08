Viking kjøper Joe Bell tilbake fra Brøndby

Omtales som en flopp i Danmark – nå er den tidligere Viking-helten på vei tilbake til Stavanger.

Joe Bell i aksjon for Brøndby. Nå kommer 24-åringen tilbake til norsk fotball. Vis mer

Publisert: 28.08.2023 16:32 Oppdatert: 28.08.2023 16:57

Det er duket for et overraskende comeback i Viking: Joe Bell vender tilbake til gamleklubben halvannet år etter at han forlot klubben til fordel for danske Brøndby.

Det fikk Aftenbladet bekreftet mandag ettermiddag.