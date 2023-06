Maalen med krisestart i sin Rosenborg-debut: – Dette er årsverste

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Sarpsborg 08 0–3) Nesten alt gikk galt i Svein Maalens (45) trenerdebut i Rosenborg. Det endte med lite glitrende angrepsfotball, få sjanser og tre baklengsmål.

TØFF START: Det har ikke vært noen god åpning på karrieren som Rosenborg-trener for Svein Maalen. Her avbildet før kampen mot Sarpsborg 08 på Lerkendal søndag.





25.06.2023 17:55 Oppdatert 25.06.2023 19:05

Da sluttsignalet gikk serverte publikum en tre-fire sekunder lang pipekonsert.

For prestasjonen var totalt sett ikke spesielt god og fikk TV 2s eksperter til å felle en brutal dom over Maalens debut allerede etter 70 minutter.

– Det er ikke langt unna årsverste av Rosenborg det her, sa Yaw Amankwah i kanalens FotballXtra-studio.

Kollega Jesper Mathisen fulgte opp:

– Dette er årsverste, slo han fast.

Det var en horribel førsteomgang som la grunnlaget for det overraskende resultatet på Lerkendal søndag kveld.

Trønderne hevet seg noe etter pause, men evnet ikke å sette kjempesjanser i mål. Samtidig var det også et under at ikke Sarpsborg 08 scoret i andre enden de siste 45 minuttene, heller. Dermed endte det med 0–3-tap i Svein Maalens debut.

Det var trolig ikke mange av de fremmøtte fra hverken supportergruppen «Kjernen» eller den jevne trønder på Lerkendal som så for seg en slik start under den nye Rosenborg-treneren.

Positiviteten har nemlig vært til å ta og føle siden Maalen overtok RBK-skuta etter Kjetil Rekdal.

Én uke har han hatt på å forberede laget på et nytt system. Rosenborg skal tilbake til 4-3-3, som i Nils Arne Eggen-tiden, og budskapet har vært at de skal spille offensiv og angrepsvillig fotball.

Etter en jevn åpning var det ikke altfor mye som minnet om strålende angrepsfotball på Lerkendal-matten. Heller ikke bra forsvarsspill.

I hvert fall ikke fra hjemmelagets side.

Det var nemlig gjestene fra Sarpsborg som produserte kampens to første sjanser. Så kom målene.

I det 21. minutt kom det første, da Mikkel Maigaard ekspederte et nydelig Jeppe Andersen-innlegg kontant i mål bak RBK-sisteskanse André Hansen.

Bortelaget fortsatte å male på og bare tre minutter senere satt gjestenes andre. Eirik Wichne fyrte av fra distanse, ballen gikk via beinet til Ulrik Yttergård Jenssen og videre i en spesiell bue over Hansen til 0–2.

Da Kristian Fardal Opseth på egen hånd skaffet frispark på overtid av første omgang, og senere prikket frisparket rett i krysset selv, var krisestemningen et faktum på Lerkendal.

TV 2s eksperter kalte omgangen katastrofal. Publikum pep på laget da de ruslet inn til pause.

Trønderne hevet seg noe etter hvilen, noterte seg for fire store sjanser og burde klart å redusere.

I andre enden var ikke Sarpsborg noe dårligere. Gjestene rullet også opp det ene farlige angrepet etter det andre. Det var nærmest et under at de ikke scoret flere.

Men det ble ingen flere scoringer på Lerkendal og det endte med 0-3-tap i Svein Maalens debut som Rosenborg-trener.