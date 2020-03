Godt det er en hel måned fram til seriestart. Fem «vennskapskamper» står for tur før alvoret møter Viking. Sju kamper har så langt blitt spilt med svært varierende resultat. Viking har nettet 14 ganger som gir et snitt på to mål per kamp. Det lar seg absolutt høre.

Flere sjanser har blitt produsert, men avslutningene har oftest manglet brodd, samt kløkt. På grunn av skader er det rimelig åpent hvem som til slutt velges i trioen der framme.