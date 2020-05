Færøyene er ett av få steder der det spilles fotball nå, og i helgen startet sesongen for den øverste ligaen.

TV 2, som vanligvis sender kamper fra Premier League og Champions League, sikret seg rettighetene til den færøyske toppligaen og sendte tre kamper på TV 2 Sport 1 på lørdag.

Omtrent som ventet

26.000 seere fulgte med da Runavik slo TB 3–1. Toppkampen KI Klaksvik mor B36 Tórshavn (0–2) hadde 17.000 seere, mens 10.000 så AB-Vikingur (0–0).

– Vi er godt fornøyd med tallene. Det å se kampene er bare en del av totalopplevelsen, målet er å skape mest mulig positiv energi fra summen av alle aktivitetene på sosiale medier, fantasy og tabelltips, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

– Jeg tenker at hvis vi klarer å «fylle Ullevaal» en lørdag ettermiddag i mai, er det gledelig.

– Hvordan svarer disse tallene til forventningene?

– Det er omtrent der vi hadde tenkt. Dette er såpass rimelig å holde på med at vi kan tillate oss å ha ganske lave skuldre, mens vi kjemper for hver eneste seer i forbindelse med andre rettigheter. Vi er glade for seerne vi får på dette. Først og fremst handler det om å korte ned ventetiden, og for titusenvis er dette en måte å gjøre det på.

TV 2 har rettighetene til å vise de 12 første serierundene.

– Morsom greie

Medieekspert og kommunikasjonsrådgiver i Gimcom Lasse Gimnes, mener seertallene viser at fotballen betyr mye for folk.

– Jeg har mange ganger hørt om lavere tall på fotballkamper som blir vist på norske kanaler. Det er ikke massekommunikasjon, men at 26.000 følger med på færøysk fotball, sier en del om den abstinensen som er der for veldig mange, sier Gimnes.

– Det er en morsom greie, og med 26.000 seere er det absolutt ikke skivebom, fortsetter han.