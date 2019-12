TIL vurderte andre trenerløsninger: Derfor droppet de Valakari-exit

TIL innkalte i dag til pressekonferanse på Alfheim der det ble klart at Simo Valakari fortsetter og at klubben kutter sportssjefstillingen og tilsammen skal kutte tre årsverk i klubben.

– Sesongen 2019 har jo vært krevende for TIL, både når det gjelder sport og økonomi. Som jeg formoder at alle vet, har det vært gjort en ganske grundig evalueringsprosess, som startet dagen etter nedrykket var et faktum. Den har vært grundig i den betydningen at vi har holdt 18 møter, med eksterne og interne og det har vært selvfølgelig spillere, sportssjef og trenere og andre som også sett inn i klubben som vi har pratet med. Vi står inne for den rapporten, som ikke er offentlig, men den danner grunnlag for konklusjonen vi har kommet med, startet styreleder Stig Bjørklund pressekonferansen med.