WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM 1–2

Seieren satt langt inne, men Mourinho kan si seg godt fornøyd med avgjørelsen om å bytte inn Christian Eriksen i det 89. minutt. Danskens hjørnespark på overtid fant en umarkert Vertonghen, som fra 11 meters hold kunne nikke ballen i hjørnet.

Dermed har Tottenham vunnet fire av de fem seriekampene siden Mourinho overtok ansvaret etter sparkede Mauricio Pochettino. Tottenham klatret med seieren forbi både Wolverhampton, Sheffield United og Manchester United.

Ole Gunnar Solskjærs lag måtte samtidig nøye seg med 1-1 hjemme mot Everton og falt til 6.-plass.

Tottenham er på sin side bare tre poeng bak Chelsea på den viktige fjerdeplassen, etter at Frank Lampards lag lørdag tapte for Bournemouth.

Helt annerledes

– Vi var 11 poeng fra topp fire da Mourinho kom, nå skiller bare tre poeng. Da han kom til klubben, gjorde han det veldig klart at han ville se oss i topp fire. Ting ser ganske annerledes ut for oss nå, og vi er videre i mesterligaen også, sa Vertonghen.

Tottenham fikk en flott start på Molineux med en vakker scoring av Lucas Moura før det var spilt ti minutter. Hjemmelaget fikk ikke klarert keeperreturen etter en heading av Son Heung-min, og Eric Dier spilte fram Moura, som driblet en motspiller, utfordret en annen og knallet ballen i nærmeste kryss.

Etter ledermålet var det mest Wolverhampton resten av omgangen, og vertene kom til gode sjanser uten å lykkes. Likevel hadde Tottenham den største muligheten da Dier kom gjennom etter veggspill med Dele Alli. Skuddet smalt i stolpen.

Skuffet Wolves-kaptein

Utligningen kom snaut halvveis i 2. omgang da Raúl Jiménez satte opp Adama Traoré, som scoret med et smart skudd fra 18 meter. Vertonghen rygget i stedet for å gå på, og Traoré lot seg ikke be to ganger.

Det så ut til å bli kampens siste mål, og de fleste var innstilt på poengdeling da Vertonghen i tilleggstiden revansjerte seg i motsatt ende av banen.

– Jeg er veldig skuffet nå. Vi nøytraliserte dem, og vi dominerte kampen fra start til slutt. Vi skulle bare ikke ha sluppet inn målet rett før slutt. Nå må vi reise oss etter dette, sa Wolverhampton-kaptein Conor Coady.