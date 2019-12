STAVANGER: Etter to meget sterke sesonger for Viking, ser det ut til at Kristian Thorstvedt (20) har spilt sin siste kamp for klubben i denne omgang.

Etter det Aftenbladet kjenner til, har Viking nå akseptert et bud fra en utenlandsk klubb på Kristian Thorstvedt. Det er foreløpig ukjent hvilken klubb som er kjøper, men avtalen og overgangssummen skal være god.