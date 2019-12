STAVANGER: Etter to meget sterke sesonger for Viking, ser det ut til at Kristian Thorstvedt (20) har spilt sin siste kamp for klubben i denne omgang.

Etter det Aftenbladet kjenner til, har Viking nå akseptert et bud fra en utenlandsk klubb på Kristian Thorstvedt. TV 2 melder nå at det er belgiske Genk som er kjøper.