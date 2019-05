Børven senket Godset på overtid

Matchvinnerscoringen er Børvens sjette for sesongen. 27-åringen var våken og snappet med seg ballen fra Lars Sætra. Alene mot Viljar Myhra var spissen iskald og sendte ballen i mål til ellevill jubel fra hjemmefansen.

Odd sto også for kampens første mål. Fredag signerte Odd-veteran Steffen Hagen en ny toårskontrakt og feiret det med å stange vertene i ledelsen på et hjørnespark etter halvspilt første omgang. Det var sørlendingens niende scoring i sin 426. kamp for telemarkingene.

Fikk scoring annulert

Torgeir Børven trodde han hadde doblet ledelsen tolv minutter senere, men scoringen ble korrekt annullert av Kim André Johnsen for offside.

Vebjørn Hoff burde ha sikret 2–0 da han ble servert av Markus André Kaasa like etter pause. Hoff hadde derimot glemt å ta av ryggsekken og skjøt himmelhøyt over.

Amahl Pellegrino fikk en god mulighet til å utligne for gjestene noe etterpå, men spissen klarte ikke å sette avslutningen på mål.

Scoret i jubileumskampen

Det gjorde derimot spisskollega Abdellaoue kvarteret før slutt. Herman Stengel sendte Jonathan Parr gjennom på kanten, som la hardt inn foran mål. I sin 200. eliteseriekamp dukket "Mos" opp og viste måljegerinstinkt ved å pirke inn 1–1 foran Sondre Rossbach.

Drammenserne måtte likevel dra tomhendte hjem fra Telemark. Overtidsscoringen fra Børven ble tungen på vektskålen og sikret Odds fjerde seier for sesongen.

