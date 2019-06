CANNES: Caroline Graham Hansen hadde følelsen av at hun gikk inn i det aller helligste. Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar hadde vært der før henne. Det samme hadde Xavi og Andres Iniesta. Et stort bord. Fine stoler. Emblemet og mottoet Mer enn en klubb på veggen. Styrerommet til FC Barcelona.

Det var her de hadde tatt henne med for å signere kontrakten. Den som binder henne til verdens kanskje største klubb i to år. Det var så mye historie i veggene. Likevel satt 24-åringen med følelsen av at dette er mitt nye hjem.