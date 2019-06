Lagerbäck pleier å være stille i garderoben. Etter kollapsen mot Romania måtte han gjøre én ting klart for spillerne

ULLEVAAL STADION: Lørdagens trening var en klassisk dagen derpå for det norske herrelandslaget.

Kvelden før var laget på god vei mot tre særdeles viktige poeng i EM-kvalifiseringen.

Så raknet 2–0-ledelsen mot Romania. Det som så ut til å bli en jubelkveld ble istedenfor et mareritt.

– Jeg bruker egentlig ikke si så mye i garderoben etter kampslutt, men nå var det viktig å poengtere at dette er nødt til å være en lærepenge, sa Lagerbäck etter lørdagens treningsøkt.

– Skaper i prinsippet ingenting

– Vi har snakket mye om de defensive cornerne. Vi blir stående og se for mye på ball og reagerer ikke, sa landslagssjefen.

Lagerbäck fulgte lørdagstreningen i kjent stil rolig fra sidelinjen. Humøret dagen før var alt annet enn godt. Etter kampen la ikke spillerne skjul på at svensken hadde vært forbannet over måten seieren glapp.

Leste du denne? Etter to kollapser på rad mener King Norge bør gjøre tre viktige grep

– Jeg vet ikke hva man skal si, vi gjør en veldig god kamp i 75 minutter, skaper sjanser og har muligheten til å score enda flere. De (Romania, jour.anm) skaper i prinsippet ingenting, sa Lagerbäck.

– Jeg kan bare huske et par andre landskamper jeg har vært med på som har vært like sure. Dette var en kamp som var nærmere å skulle ende 4-0, i stedet for 2–2. Men vi må bare se oss i speilet og lære av det.

Deler Kings syn

Etter kampslutt var Bournemouth-spiss Joshua King svært selvkritisk på vegne av det norske laget.

Spissen sa laget manglet kynisme i sluttminuttene mot Romania. Lagerbäck synes King er inne på rett spor.

– Man kan kalle det kynisme. Det handler mye om at man skal bruke hodet og tenke over hvordan vi spiller.

Lagerbäck var også i det selvkritiske hjørnet etter kollapsen.

– Vi (trenerapparatet, jour.anm.) har hovedansvaret. Selv om vi føler at vi har gjort alt som kan gjøres på denne tiden, har vi fortsatt ikke nådd frem til spillerne. Det er jeg som fremfor alle som må sørge for at spillerne tar til seg slikt. Vi må kanskje gi dem en skriftlig prøve for å se om de har forstått alt.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Må vinne på bortebane

Senere på kvelden lørdag, skal landslaget gå igjennom fredagens kamp. Der vil nettopp fokuset være på den gode kampen de gjorde – lenge. Men ikke lenge nok til å ta tre poeng.

Nå mener sjefen at Sverige og Romania i stedet må slås på bortebane.

– Det må vi definitivt. Jeg kan ikke tenke meg at vi får hjelp fra Færøyene og Malta.

Nettopp Færøyene (på mandag) er Norges motstander i neste kamp. Der er Norge simpelthen nødt til å ta full pott.

Ellers blir kvalifisering gjennom sluttspillet i nasjonsligaen eneste vei til EM.