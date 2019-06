Start-spillerne er klare på hvem de vil ha som permanent trener

Etter fire strake seire gikk Start tapende ut mot Kongsvinger på Gjemselund. Tapet gjorde at lørdagens seierherre passerte Start på tabellen, men det har ikke skapt noe frykt hos spillerne.

De vil ha med seg islandske Joey Hardarson videre.

– Helt klart. Vi er veldig fornøyd med Joey, og det vil passe oss bra om han blir permanent trener. Det er en samlet spillergruppe som mener det, slår kaptein Erlend Segberg fast.

Han mener ikke 42-åringens kandidatur som permanent Start-trener ble svekket etter tomålstapet.

– Nei, det er ikke Joeys feil at vi taper den kampen, svarer 23-åringen kontant.

Blitt bedre under Hardarsons ledelse

Tobias Christensen er enig med sin kaptein, og han mener Start har blitt bedre under den islandske treneren.

– Jeg synes vi har spilt bra og hevet oss og blitt gode under Joey. Vi har vunnet fire på rad, og så taper vi mot Kongsvinger, men det er sånt som skjer. Det svinger litt i løpet av en sesong. Jeg synes overhodet ikke at hans kandidatur skal være svekket etter denne kampen, sier Christensen, som har hatt en veldig god vår under den midlertidige treneren.

Etter kampen mot Kongsvinger var selvsagt Hardarson skuffet, men han var ikke bekymret for framtida av den grunn.

– Hvis ikke vi hadde hatt sjans mot Kongsvinger, hadde følelsen vært annerledes. Men ettersom vi henger med og spiller bra i store deler av kampen, er ikke jeg særlig bekymret for det, sier islendingen selv på spørsmålet om hans kandidatur til fast trenerjobb ble svekket etter tapet.

Etter kampen kom det meldinger fra enkelte supportere som ba Hardarson om å «finne seg noe annet å gjøre». Også på andre fora har flere Start-supportere ytret sitt ønske om en annen permanent trener enn Hardarson.

På en uoffisiell kåring på et Start-forum ble Tom Nordlie løftet fram som den man håpte skulle ta over Start, mens Joey Hardarson var toer på listen. Vindbjarts Steinar Skeie kom for øvrig på tredjeplass i den kåringen.