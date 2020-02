Ingve Bøe applauderer Vikings valg: «Det varmer hjertet mitt»

Vår alles Hans Petter Hansen har dessverre gått bort så altfor tidlig. Han har vært en viktig bidragsyter for Viking i en mannsalder. Jeg har hatt den ære og truffet smørsangeren ved flere anledninger. Alltid hyggelig og engasjert. Han var nok ikke særlig imponert den gang vi kjørte en duett i en losje etter en seier, men han stod i det.

Nå kan gullstrupen være forsanger for sine Viking-venner i overskuelig framtid. Takk for det du gav oss. Takk for den du var. Dine sanger, som nå er våre, vil alltid være med oss.