TIL-aktuell stopper på plass i Spania

I dette direktestudioet vil vi følge TILs treningsleir med oppdateringer under hele oppholdet i spanske La Manga.

4. JANUAR: STOPPER PÅ PLASS

Tromsø IL

Som iTromsø skrev 29. januar skulle den høyreiste midtstopperen som i fjor spilte for Strømsgodset, Lars Sætra (28), bli med Gutan til La Manga. I løpet av oppholdet vil det trolig bli konkludert med om Sætra tilbys TIL-avtale. Han er i hvert fall fornøyd med lagets første økter i Spania.

– Det er deilig å spille fotball sammen med Gutan på La Manga. Jeg er tatt godt imot av TIL- familien, og så langt har det vært harde og gode treninger sammen med en trivelig gjeng, sier Sætra til klubbens hjemmeside.

4. JANUAR: TIL-TALENTER PÅ LANDSLAG

iTromsø

TIL-duoen Jesper Robertsen og Isak Hansen-Aarøen er Jesper Robertsen og Isak Hansen-Aarøen er tatt ut på G16-landslaget som skal til La Manga 13–21. februar hvor det skal spilles tre kamper mot Tsjekkia, Wales og Slovakia. Uttaket er gjort på bakgrunn av gode prestasjoner over tid og samlingen som nettopp var i Sarpsborg.

Hansen-Aarøen spilte syv kamper og scoret to mål for G15-landslaget, mens Robertsen er på landslagssamling for første gang.