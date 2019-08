Start vurderer å hente ny Markovic

– Vi hadde lyst til å få han inn på trening og se på ham. Det er en del her som kjenner ham godt. Han kan være et alternativ for oss, sier Start-trener Joey Hardarson til Fædrelandsvennen.

Spilleren han snakker om heter Adi Markovic. Den 22-år gamle venstrebacken har vært i Start-systemet tidligere, og spilte i fjor 2.-divisjonsfotball for Arendal. Før denne sesongen gjorde han som lillebror, nylig Start-klare Eman, og reiste til bosnisk fotball. I toppklubben Celic Zenica. Der det ble både lite spilletid (ett innhopp) og lite lønn.