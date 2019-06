Ranheim feide Brann av banen - videre til kvartfinale

Ranheim – Brann 4 – 0

EXTRA ARENA: Det ble et tungt gjensyn med tidligere lagkamerater i fjæra for Kristoffer Løkberg og Christian Eggen Rismark. Ranheim hadde tydelig lyst på avansement til kvartfinalen i cupen. Og det fikk de.

Tidlig i førsteomgangen sendte Magnus Blakstad hjemmelaget i ledelsen etter et nydelig angrep. Og i løpet av et kvarter i andreomgangen, fikk Blakstad satt ytterligere en ball i mål. I tillegg tegnet både Mads Reginiussen og Ola Solbakken seg på scoringslisten.

Trio hjernen bak tidlig mål

Hjemmelaget startet best på eget kunstgress, men det var to lag som trykket til med høyt tempo fra start. Vertene fikk den første sjansen på mål, men kaptein Mads Reginiussen klarte ikke å presse ballen under tverrliggeren fra hjørnet av 16-meteren.

Så tok hjemmelaget initiativet i kampen og vartet opp med ett-touchspill over hele fjøla. På få sekunder fikk de vendt spillet fra venstre over til høyre, der Magnus Blakstad dro av en Brann-spiller. Innlegget var bra, men Mads Reginiussen og Michael Karlsen løp litt i hverandre og ble blåst av for offside.

Dette var bare en forsmak på hva som skulle komme. Nå var det trioen Erik Tønne, Ola Solbakken og Magnus Blakstad som skulle vise litt fotballeleganse.

Tønne slo en cross over mot Ola Solbakken fra sin posisjon på venstrevingen. I stedet for å ta ned ballen, headet høyrevingen Magnus Blakstad fri inne i feltet. Med brystet la midtbanespilleren ballen til rette og pang – ballen rett i mål i lengste hjørne. Et nydelig mål og en fortjent ledelse etter kampbildet fra start.

Jevnt før pause

Deretter skjedde noe man ikke ofte ser i toppfotballen – Ranheim fikk et indirekte frispark fra sju-åtte meter etter at keeper Eirik Holmen Johansen holdt fast i et tilbakespill fra egen forsvarer. Erik Tønne la ballen til rette for Michael Karlsen, men kraftspissen klarte ikke å få ballen forbi Brann-spillerne som var oppstilt på dødlinja.

Men etter målet la Ranheim seg lavere, og gjestene tok over mer av initiativet i kampen. Brann kom til flere farlige innlegg, men klarte ikke å snike ballen forbi Even Barli.

Og like før pause, var det kun noen centimeter som skilte lagene fra et kvarters hvile med uavgjortresultat.

Michael Karlsen mottok ballen langt nede på egen halvdel, men ble taklet og mistet den. Veton Berisha ble spilt gjennom inne i 16-meteren og knallet til på direkten. Skuddet gikk stolpe-ut, og Ranheim-leiren kunne puste lettet ut. Hjemmelaget i ledelsen til pause, i en kamp som utover i omgangen ble jevnere enn det starten skulle tilsi.

Tre mål på et kvarter

Og hvilen gjorde tydeligvis godt for hjemmelaget. Ranheim kom rett ut fra startblokkene. De fikk tatt ned ballen gjestenes venstre side. Michael Karlsen vendte av seg en forsvarer og sendte kula i retning Mads Reginiussen. Kapteinen skjøt direkte fra rundt 20 meter, og kula gikk rett i nettmaskene bak keeper Johansen.

2-0 og en pangåpning av den siste ordinære omgangen. Men hjemmelaget var ikke ferdig for kvelden. Snaue ti minutter etter var de frampå igjen.

Mads Reginiussen kom på et løp fremover i banen, og headet ballen via en motstander og ut til corner. Den slo Erik Tønne til Eirik Valla Dønnem, før venstrevingen fikk den tilbake. Innlegget på bakre traff rett på panna til Magnus Blakstad, og han headet den inn i feltet. Der falt kula ned på lissa til Ola Solbakken, som knallet til. Med hjelp av stolpen ble det atter en gang nettsus.

3-0.

Men de var ennå ikke fornøyd, hjemmelaget. Etter noen trekk i eget lag, fikk de slått ballen opp til Ola Solbakken på høyrevingen. Melhusbyggen vendte av en motstander på dødlinja og slo den 45 grader ut til Magnus Blakstad. Skuddet fra indreløperen, som før kampen ikke hadde scoret siden august 2017, gikk via bakhodet til Bismar Acosta og rett i mål.

4-0.

Til kvartfinale

Etter målkalaset så det ut til at gjestene fikk lufta slått litt ut av seg. I motsetning til i førsteomgangen, opprettholdte hjemmelaget initiativet i kampen etter målene. De prøvde seg fortsatt framover, og både Magnus Blakstad og Mads Reginiussen kom til gode skuddmuligheter.

Men helt i sluttminuttene, ble det også naturlig nok litt roligere. Brann jaktet en redusering, men klarte ikke å få ballen forbi sisteskanse Even Barli.

Dermed får Ranheim igjen spille kvartfinale i cupen.