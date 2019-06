England-proffen: – Molde mangler en filosofi for de lokale spillerne

Leo Østigård (19) var den ubestridte lederen og lagkapteinen da 99-årgangen tok NM-gull og spilte i Europa. Han signerte kontrakt med Brighton i august i fjor og ble solgt fra MFK for et ukjent antall millioner kroner. Han mener det er beklagelig at ingen av ungguttene er på A-laget til Molde.

– Jeg så nylig et avisutklipp fra Budstikka som bestefaren min har tatt vare på. Der var det et lagbilde av 99-gjengen da vi vant Ullern Cup som 12-åringer. Da var vi den nye, store generasjonen. Klubbens framtid. Derfor synes jeg det er trist at en så spesiell gjeng har forsvunnet helt. Ikke bare for oss selv, men for klubben og byen, sier åndalsnesingen.