Sheriff har raskt blitt en viktig brikke i Molde-forsvaret. Nå vil han vise seg fram på den største scenen

Shierff Sinyan har alltid hatt en drøm om å spille fotball ute i Europa. Den muligheten har han fått i Molde.

Nå nettopp

Da 24-åringen ble hentet fra Lillestrøm for omlag fire millioner kroner tidligere i sommer, hadde Erling Moe og trenerteamet tenkt til å fase midtstopperen inn over tid. De ville ta seg god tid med ham for å lære ham hvordan MFK spiller fotball, hvor midtstopperne er en sentral brikke i hvordan laget vil bygge opp spillet.

De første ukene gikk, og Sinyan fikk noen minutter her og der mens det ble terpet på trening. Så kom alle skadene i Molde-forsvaret. Dermed ble Sheriff Sinyan en svært viktig brikke, langt tidligere enn forventet, ifølge trener Erling Moe.