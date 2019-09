Molde – Follo 27–19

Det var ingen som tvilte på hvilket navn som ville bli ropt opp av styreleder Per Gjerde som Moldes beste spiller. Publikum var enig med juryen som kåret Ine Karlsen Stangvik til kveldens MHK-spiller i Molde Arena. Målvakten skal ha en stor del av æren for at det til slutt med en komfortabel åttemålsseier i Molde Arena, men hun var ikke bare fornøyd med seg selv etterpå.