MJØNDALEN - ROSENBORG 1–2 (1–1)

MJØNDALEN: RBK-eiendom Julian Faye Lund sto søndag kveld i mål for motstanderen til Rosenborg. Den unge keeperen gjorde sakene sine meget godt og hindret at Rosenborg dro fra Mjøndalen med flere enn to mål. Det måtte et straffespark og et selvmål til for å overliste sisteskansen.