Den regjerende mesteren er dermed fem poeng bak Liverpool, som tidligere på dagen vant borte mot Sheffield United.

Gabriel Jesus sendte gjestene i føringen, før Dominic Calvert-Lewin utlignet for Everton. 20 minutter satte Riyad Mahrez inn 2-1 på et frispark, før Raheem Sterling punkterte kampen med sin scoring fem minutter før slutt.

Everton skapte flere gode sjanser, men var ikke effektiv nok til å straffe gjestene. Gjestene fra Manchester vant til slutt fortjent.

Jesus-mål og utligning

Lørdagens oppgjør åpnet med uhyggelige scener. Theo Walcott måtte forlate banen etter bare minutter. Hurtigtoget fikk en ball i hodet og klarte ikke å fortsette. Han ble fraktet av banen på båre. Everton opplyste i pausen at engelskmannen ble sendt til sykehus for en undersøkelse.

Da fotballen startet var det gjestene som skapte de store sjansene. Etter 12 minutter var det smått ufattelig at Ilkay Gündogan ikke scoret. Han fikk stå helt alene på to meter, men skjøt i tverrliggeren.

Gylfi Sigurdsson var farlig frampå etter 24 minutter, men Everton-spillerens avslutning ble blokkert. Så smalt det i den andre enden av banen. Kevin De Bruyne la følsomt inn til Gabriel Jesus i feltet. Brasilianeren gjorde ingen feil og stanget gjestene i føringen.

Ti minutter senere sto det 1-1. City har virket sårbare defensivt denne sesongen. Det var de også lørdag, noe Everton utnyttet. Etter en dårlig klarering, samt litt klabb og babb, endte ballen hos Séamus Coleman. Han løftet ballen over City-keeperen, og på streken forlenget Calvert-Lewin ballen i nettet.

Frisparkmål avgjorde

Den andre omgangen startet som den første, med City i hovedrollen. Både Gündogan og De Bruyne kom til gode muligheter, uten uttelling. I den andre enden var Yerry Mina nære for Everton da han steg til vers på en corner. Avslutningen endte over.

Etter en time var Sterling uhyre nære. Han ble spilt fri, men helt alene med keeper skjøt han utenfor. Svak avslutning.

20 minutter før slutt satt den for gjestene. De ble tildelt frispark på hjørnet av 16-meteren. Mahrez skrudde ballen i keeperhjørnet til 2-1. Jordan Pickford i Everton-buret burde trolig ha reddet.

Fem minutter senere hadde Calvert-Lewin en enorm mulighet til å utligne for andre gang, men avslutningen fra glimrende posisjon gikk rett på Ederson.

Samme mann var nære bare minutter senere. Mina headet, Ederson reddet og Calvert-Lewin var et par skonummer unna å få foten på returen.

Fem minutter før slutt ble istedenfor kampen punktert. Sterling var på rett plass på en retur og satte inn 3-1 via tverrliggeren.

3-1-scoringen var Sterlings 100 mål på klubbnivå, ifølge statistikktjenesten Opta.

– Det var et flott øyeblikk. Jeg hadde en sjanse tidligere der jeg ikke visste om jeg var offside og skjøt utenfor. Men jeg visste at det ville bli flere sjanser. Jeg tenker aldri at det ikke er min dag. Jeg venter alltid på en ny mulighet, sa Sterling til BBC etter kampen.