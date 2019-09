Chelsea og Tottenham kjempet seg til seier

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON 2–1/CHELSEA-BRIGHTON 2–0

Tottenham fikk en spiller utvist tidlig og slapp inn mål etter en skrekkelig keepertabbe, men klarte å krige seg til 2-1-seier over Southampton.

Tottenham har hatt en tung start på sesongen, noe som toppet seg med en pinlig exit mot Colchester i ligacupen i midtuken. Lørdag fikk de en opptur da Southampton ble slått 2-1 i London. Dermed har laget elleve poeng etter sju spilte kamper i Premier League.

Trøblete

Men seieren kom ikke uten problemer for Tottenham.

Alt så riktignok ut til å være i rute for London-laget da Tanguy Ndombele satte inn 1-0 etter 24 minutter. Men så gikk mye galt for hjemmelaget. Først pådro høyreback Serge Aurier seg rødt kort etter en drøy halvtime, etter å ha fått to gule kort på få minutter. Deretter rotet keeper Hugo Lloris det skikkelig til.

Franskmannen forsøkte å drible som bakerste mann. Det utnyttet Southampton-spiss Danny Ings, som dyttet inn utligningen.

To minutter før pause, med én mann mindre på banen, klarte likevel Spurs å ta ledelsen 2-1. Vertene rullet opp, og ballen hendte hos Harry Kane, som var klinisk.

Gjestene forsøkte å få med seg poeng, men Lloris vartet senere opp med flere gode redninger.

Chelsea vant endelig hjemme

Byrival Chelsea sto uten hjemmeseier i Premier League før lørdagens runde. Hjemme mot Brighton kom endelig trepoengeren på eget gress.

Etter at blåtrøyene hadde sløst med sjansene før pause, tok det fem minutter etter hvilen før de skulle få nettsus. Mason Mount gikk i bakken innenfor 16-meteren, og Chelsea ble tildelt straffespark. Jorginho var sikker og trillet inn 1-0.

Hjemmelaget presset på, og blant andre Tammy Abraham hadde en rekke gode muligheter, men seieren ble ikke trygget før Willian satte inn 2-0 etter 75 minutter.

Med lørdagens seier har også Chelsea elleve poeng på sju kamper.

Wolves vant bunnkampen

Joshua King hadde både mål og målgivende pasning da Bournemouth spilte 2-2 mot West Ham. Nordmannen satte inn 1-1 og var nest sist på Callum Wilsons 2-1-scoring, men det holdt ikke til tre poeng.

Wolverhampton og Watford var lagene som lå nederst på tabellen før lørdagens runde. Det endte med en etterlengtet trepoenger for førstnevnte, som vant 2-0 på eget gress. Matt Doherty, samt et selvmål, sørget for at Wolves klatret over nedrykksstreken.

Aston Villa og Burnley spilte 2-2. Hjemmelaget tok ledelsen to ganger ved Anwar El Ghazi og John McGinn, men begge gangene svarte gjestene. Målscorere for Burnley var Jay Rodriguez og Chris Wood.

Crystal Palace vant 2-0 hjemme mot Norwich. Luka Milivojevic ble matchvinner på straffespark.og Andros Townsend scoret målene.

