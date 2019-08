Partizan-trener Savo Milosevic før returen mot Molde: – Vil ikke bli noen overraskelser for oss

Partizan har ikke spilt kamp etter første playoffoppgjør mot Molde FK i Beograd forrige torsdag. I helga ble nemlig Partizans seriekamp kansellert slik at laget på best mulig måte kunne forberede seg til det viktige returoppgjøret mot Molde i morgen. Molde på sin side spilte som kjent 2–2 mot Odd i helga.

FK Partizan-trener Savo Milosevic kunne på kveldens pressekonferanse melde at han har brukt uka uten seriekamp til å gå grundig til verks i analyserommet. Alt for å være så godt forberedt som mulig i en kamp som vil sikre gruppespill i Europa League og millioninntekter. Milosevic understreket kampens viktighet for klubben på pressekonferansen.