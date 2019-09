19-åringene som kan skyte sin nasjon til EM: – Jeg håper han ikke spiller

Klokken 20.43 torsdag sang de to stjerneskuddene hver sin nasjonalsang. Erling Braut Haaland den norske på Ullevaal, og Alexander Isak den svenske på Færøyene.

Mens de fleste i Norge hadde snakket om Haalands debut på forhånd, var det få i Sverige som laget et særlig stort nummer ut av Isak kunne få sin debut fra start torsdag. De svenske mediene var nesten mest opptatt av hvor mange sauer det faktisk er på Færøyene. Kunne det hende at de svenske spillerne traff en sau med ballen?

Svaret ble at Alexander Isak heller traff målet. To ganger. Etter kampen var det ikke lenger snakk om sauer i Sverige, men om 19-åringen.

JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

«Den nye Zlatan»

Hos våre naboer har man snakket lenge om Isak. I februar 2016 fikk han sin A-lagsdebut for AIK i en cupkamp mot Tenhults. AIK vant 6–0. Isak scoret selvsagt ett av målene og ble klubbens yngste målscorer noensinne.

I april samme år fikk han sin Allsvenskan-debut. Isak scoret igjen. 16 år og 199 dager ung ble han den yngste AIK-målscoreren i Allsvenskan. Den unge spissen fortsatte å score mål. I januar året etterpå ble han belønnet med sin landslagsdebut. Isak var da den yngste landslagsspilleren for Sverige på 106 år.

At den høyreiste spissen ville få kallenavnet «Den nye Zlatan», var nærmest uunngåelig.

Bare noen uker etter landslagsdebuten ble Isak kjøpt av Borussia Dortmund. Oppholdet i Tyskland var derimot ingen suksess. I sommer gikk han til Real Sociedad, og ble lagkamerat med Martin Ødegaard.

AMAIA ZABALO / BILDBYRÅN

Fakta: Alexander Isak Født: 21. september 1999 Posisjon: Spiss Høyde: 190 Klubb: Real Sociedad Antall landskamper: 7

– Jeg tekstet litt med ham i går, jeg sa at jeg håpet han ikke skulle spille, fortalte Ødegaard dagen før kampen.

Han er full av lovord om den svenske unggutten.

– Han kan nå akkurat så langt han vil. Han har et skyhøyt potensial. Han er blant de beste og mest talentfulle spillerne jeg har spilt med, sier Ødegaard.

Tarik Elyounoussi, som spiller i Isaks gamle klubb AIK, kan fortelle at unggutten allerede er blitt et stort navn i Sverige.

– Han er blitt en stor stjerne der nå. Han var å trente med oss i sommer. En veldig fin, ydmyk og talentfull spiller som Sverige kan glede seg over i årene fremover. Men det har vi også i Martin (Ødegaard), Sander (Berge) og Erling (Braut Haaland).

MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN NORWAY

Blir aldri stresset

De samme adjektivene Elyounoussi bruker om Isak, bruker også de norske landslagskompisene om Erling Braut Haaland. Sist Norge var i EM, var ikke engang den sindige jærbuingen født.

Under landslagssamlingens mange pressetreff har det vært tydelig at kraftspissen egentlig ikke har ønsket å være der.

– Jeg er stolt av å debutere og sånn, var svaret på hvordan han hadde hatt det kvelden, og dagen, etter landslagsdebuten.

Kort og greit. Ikke noe fjas, men alltid høflig.

Haaland er fotballspiller for å gjøre mål, slik han har fått for vane å gjøre i klubblaget Red Bull Salzburg denne sesongen, ikke for å snakke om seg selv.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

Fakta: Erling Braut Haaland Født: 21. juli 2000 Posisjon: Spiss Høyde: 191 cm Klubb: Red Bull Salzburg Antall landskamper: 1

Med den selvtilliten i bunn slapp han å kjenne på nervene før han skulle entre Ullevaal for første gang som A-landslagsspiller.

– Jeg kjente det bitte litt, men når kampen startet var det ikke mye.

– Hva blir du stresset av?

– Det er et veldig godt spørsmål. Det kommer jeg ikke på nå, faktisk. Så jeg vet ikke.

Mener Isak er best

At det var en 19-åring som startet for Sverige på torsdag, har Haaland selvsagt fått med seg. Selv mener han at Sverige per nå har den beste 19-åringen på topp.

– Akkurat nå er det han, sier Haaland kontant på hvem som er den beste.

Den analysen er TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen enig i.

– Jeg er imponert over det Braut Haaland har gjort i Østerrike nå. Han er i veldig fin utvikling. Isak er kanskje hakket foran akkurat nå. Han leverte varene borte mot Færøyene, så det virker som om han har fått en viktig rolle der. Det gjenstår å se om Braut Haaland får sjansen på topp nok en gang.

Både svenskenes landslagssjef Janne Andersson og den norske sjefen Lars Lagerbäck kan gå for mer rutinerte spissvalg i skjebnekampen, fremfor ungdommelig pågangsmot. Mathisen tror at Haaland kan bli benket til fordel for Elyounoussi, til tross for at Sverige-kampen passer Haaland bra.

– Jeg tror det blir en kamp som passer han bedre, for han har fart og fysikk som passer bedre i en sånn type kamp. Jeg tviler derimot på at det blir sånn. Jeg tror Tarik Elyounoussi står fremst i køen, for han vet hvordan man skal forsvare seg på topp, kjenner banen og de svenske spillerne godt. Men om det blir Haaland, er det bare å glede seg til det også.