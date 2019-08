Raufoss-Start 1–2 (1–0)

– Jeg sa til Joy (kjæresten) før kampen at jeg skulle score et mål for henne. Så denne var for henne, sier en smørblid Afeez Aremu etter drømmetreffet fra 20 meter som føk som et prosjektil inn bak Rino Johnsen i Raufoss-målet knappe kvarteret før slutt.