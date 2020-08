Kontroversiell dommeravgjørelse da Rosenborg gikk på smell

Rosenborg med tre bortekamper på rad uten seier.

2. aug. 2020 22:28 Sist oppdatert nå nettopp

Se høydepunkter fra kampen i videovinduet over.

ODD - ROSENBORG 2–1

Torgeir Børvens gjensyn med gamleklubben ble alt annet enn hyggelig. Odd vant 2-1 mot trønderne og tok dermed tilbake bronseplassen i Eliteserien.

Odd gikk knallhardt ut og dominerte store deler av kampen mot et tamt Rosenborg-lag. Kasper Lunding sendte vertene i føringen med et langskudd i første omgang, mens Elbasan Rashani doblet ledelsen etter hvilen. En Carlo Holse-suser drøye 20 minutter før slutt tente et nytt håp for Rosenborg, som skapte flere gode sjanser utover i omgangen, men ikke maktet å utligne.

Kristoffer Zachariassen og Rosenborg tapte sin andre strake bortekamp. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Dermed vant Odd 2-1, og fortsatte med det storformen de har vist den siste tiden. Skien-laget har nå tatt 15 av 18 mulige poeng de siste seks kampene. Det gjør at de tar tilbake 3.-plassen i Eliteserien som Vålerenga rakk å låne i et døgn.

Rosenborg på sin side har også levert bedre og bedre resultater under vikartrener Trond Henriksens ledelse, men faller ned på 6.-plass med søndagens tap.

– Vi sliter i 1. omgang, kommer ikke opp i press og får ikke til spillet vårt. Vi er bedre på slutten, og kunne fått 2–2, sa RBKs Per Ciljan Skjelbred til Eurosport etter kampen.

Torgeir Børven var tilbake på gamle trakter, men det gikk ikke som han hadde håpet. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Tamt RBK

Ikke ett minutt var gått da RBKs danske unggutt Carlo Holse smalt ballen i stolpen. Odd-keeper Sondre Rossbach fikk så vidt fingertuppene på prosjektilet før det traff aluminiumet.

På tross av det som kunne blitt en sjokkåpning, tok hjemmelaget første stikk etter halvtimen. Kasper Lunding dro seg innover i banen fra høyresiden, før han banket ballen i hjørnet. RBKs keepervikar Julian Faye Lund fikk noen fingre på kanonkula, men det var ikke nok til å forhindre langskuddet i å gå i mål.

Odd fortsatte kjøret etter målet, men klarte ikke å doble ledelsen før lagene gikk til pause.

– Jeg synes vi er best, sa målscorer Lunding til Eurosport i pausen.

Ti minutter ut i 2. omgang doblet Odd ledelsen. Hjemmelaget rullet fint opp fra høyre mot venstre, og ballen endte til slutt opp hos Elbasan Rashani ved hjørnet av sekstenmeteren. Vingen banket til, via Erlend Dahl Reitan og inn i mål bak en utspilt Faye Lund.

Odd-spillerne jublet etter 2–0-scoringen. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Ropte på straffe

Rosenborg var lenge tannløse i det de foretok seg ute på kunstgresset og slet stort med å spille seg til målsjanser. Men etter 68 minutter smalt det. Holse plasserte kula i nettet på utsøkt vis fra omtrent 18 meter, og blåste dermed nytt liv i trøndernes poengjakt.

Hjemmelagets bein ble tyngre utover i omgangen, og et jagende Rosenborg overtok initiativet.

Nærmest utligning var Emil Ceide da han banket ballen i tverrliggeren med runde kvarteret igjen å spille. Samme mann ropte på straffe da han gikk i bakken like før slutt, men dommer Tommy Skjerven vinket spillet videre.

– Det er et klart kakk på ankelen. Spørs om ikke Rosenborg ble snytt for straffespark der, sa Eurosport-kommentator Tor Ole Skullerud.

– Den er soleklar. Det er trasig synes jeg, men det kan gå begge veier, sa RBK-trener Trond Henriksen til Eurosport etter at han fikk se TV-bilder av situasjonen.

Flere mål ble det ikke. Formsterke Odd halte seieren i land mot Rosenborg, som kom ned på jorden igjen etter at de vant 3-0 mot Viking sist.

Odd møter Stabæk på Nadderud i neste runde, mens Rosenborg tar imot Sarpsborg på Lerkendal.