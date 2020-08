Ingebrigtsen tok Bamba-grep på dag én

Daouda Bamba har gått 10 kamper uten mål. Det ønsker Kåre Ingebrigtsen å gjøre noe med.

– Skal du snakke om at jeg ikke scorer?

Daouda Bamba sitter svett etter en maratonøkt på Brann Stadion. Kåre Ingebrigtsens første trening som Brann-trener varte over to timer, og for Bamba enda lenger.