Eriksen og Landro: – Vi må stole på det vi er gode til

Treneren og spissveteranen er enige før Sandnes Ulfs knalltøffe kamper mot KFUM og Åsane: – Vi må være ekstremt tydelig og stole på det vi er gode til.

Kent Håvard Eriksen vil ta lærdom av nederlaget i Tromsø: - Vi må stole på det vi er gode til. Egil Ø. Nærland

– Vi prøvde å stå høyt mot Tromsø, men avstanden mellom lagdelene ble altfor stor. Vi må bruke ballen mer, samle oss og ikke bare slå langt. Det har vi vist at vi kan, sier klubbveteran Kent Håvard Eriksen til Aftenbladet.

Trener Steffen Landro utfyller:

– Vi skal være ekstremt tydelige

– Vi har spilt åtte kamper, fire hjemme har vært veldig bra, én borte mot Sogndal også. Da har vi vært tydelige, enten har vi stått høyt med laget, eller vi har stått ekstremt lavt som mot Sogndal, sier treneren.

– Mot Tromsø (0–5), Strømmen (0–4) og Jerv (2–2) har vi vært litt av alt med store avstander i laget, tilføyer han.

Trenergruppen og spillerne har brukt dagene etter den mindre kjekke opplevelsen i Tromsø til å gjennomgå oppgjøret på nytt.

– Vi må tåle et tilbakeslag og lære av det, sier Eriksen.

– Landro påpeker hele tiden at vi skal utvikle oss, at vi må se bak resultatene og lære. Vi vet det vil gå opp og ned, først og fremst må vi heve bunnivået, understreker spissen.

Mer banespill

– Vi vet at det blir vanskelig å vinne seks poeng mot Kåffa (KFUM) og Åsane, to gode lag som liker å ha ballen mye. Vi må jobbe for å ha mer banespill. Tre poeng etter å ha utviklet oss så langt at vi har styrt kampen, er det optimale, mener Eriksen.

Resultatet av kampene mot Kåffa på Øster Hus Arena fredag kveld og Åsane på Myrdal stadion mandag, vil langt på vei bestemme om Sandnes Ulf skal holde tritt med de aller beste.

– Sesongstarten har vært vanvittig tøff, vi har møtt Sogndal borte og alle de tre som rykket ned fra Eliteserien. Nå treffer vi to av formlagene. Helgen blir knallhard, innrømmer treneren.

– Vi sliter med skader, men det gjør også de andre lagene. Kåffa har flere spillere ute, så der står vi nokså likt, tilføyer Landro.

Nøkkelspiller er ute

Lagets og en av divisjonens aller beste, Stian Sortevik, har vært ute de fire siste kampene, senest da laget tapte 1–2 for Lillestrøm tirsdag.

Sandnes Ulf må fortsatt unnvære langtidsskadde Ingvald Halgunset, Jostein Ekeland og Claes Kronberg. Sistenevnte nærmer seg, mens hans danske landsmann, Sanel Kapidzic, har meldt seg klar.

Landro har ikke bestemt seg helt for de 11 som starter. Kapidzic er aktuell, Horenus Tadesse kan tre inn på midten, eventuelt for Christian Landu-Lanud.

– Noen bein må vi spare på grunn av det tette programmet, bebuder Steffen Landro.