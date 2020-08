18-åringene sikret RBK-seier og tabelltopp

Julie Blakstad og Sara Fornes ble heltene da Rosenborg kriget seg til seier borte mot Sandviken lørdag.

Sandviken – Rosenborg 1–3

Etter to litt trøblete kamper mot Arna-Bjørnar og Klepp, ventet et tøft borteoppgjør for RBK-damene mot Sandviken lørdag.

Rosenborg fikk starten de ønsket seg.