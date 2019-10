Slår tilbake mot kritikken etter «kaoskamp»: – Vi kjenner oss ikke igjen

Kampen mellom Kolbotn og Fart tirsdag denne uken ble gjennomført uten at flere sentrale fasiliteter var i orden.

– Det var ikke plass i noen garderobe til oss. Det var noen gutter som måtte ut derfra først, slik at vi måtte vente. Da vi omsider kom oss inn, fikk vi beskjed om å pakke alt utstyret vårt inn i en badstu fordi garderoben skulle brukes av andre under kampen, sa Fart-trener Leif Jostein Nordli.

Det utsatte oppgjøret skulle etter planen spilles på Kolbotns hjemmebane, Sofiemyr. Men grunnet regnvær ble den flyttet til KFUM Arena i Oslo på kort varsel.

Fart-kaptein Sigrid Bloch-Hansen beskrev det hele som «kaos».

– Jeg hadde aldri sett for meg at det kunne skje på en toppseriekamp. Om noen hadde fortalt meg det på forhånd, hadde jeg ikke trodd på det, sa hun til Aftenposten.

Slår tilbake

Kolbotn IL har måttet tåle kritikk de siste dagene, men slår torsdag kveld tilbake i en pressemelding.

«Kolbotn IL har i det siste fått kritikk for avvikling av hjemmekamper for toppserielaget. Fremstillingen som er gitt, spesielt fra siste kamp mot Fart, kjenner ikke KIL seg igjen i. Det var en særdeles krevende situasjon», står det i pressemeldingen, som er signert av daglig leder Harald Vaadal i Kolbotn IL og styreleder Monica Ottesen i KIL fotball kvinner.

Underveis i kampen manglet det både speaker og kampur. Etter at dommeren hadde blåst av, fortsatte garderobetrøbbelet.

Der Fart-laget hadde sakene sine, var det et guttelag som brukte garderoben. Dermed ble de henvist til en garderobe i kjelleren. Men der holdt Kolbotn-spillerne til. Det endte med at de skiftet på gangen slik at Fart-spillerne fikk tatt seg en dusj.

I pressemeldingen står det videre at Sofiemyr stadion eies av Oppegård kommune, og at det arbeides hardt med å få etablert et nytt anlegg som tilfredsstiller alle krav til toppseriespill. KIL samarbeider med Kolbotn Tennisklubb om å bygge en tennishall med garderober for KIL fotball og tribune til Sofiemyr kunstgress. Målet er å få anlegget ferdig i løpet av høsten 2020.

Daglig leder Vaadal og styreleder Ottesen skriver at klubben ikke har glemt Sofiemyr stadion i påvente av at ny arena er på plass.

«Banedekket er nylig oppgradert etter råd fra de beste på gressbaner i landet og fremstår i en normalsituasjon som meget god. Dreneringen er ikke tilfredsstillende og tar ikke unna vann ved meget store nedbørsmengder. KIL er de første til å beklage at kamper blir utsatt på grunn av overvann i slike situasjoner», står det i pressemeldingen.

Hele pressemeldingen kan leses på Kolbotns hjemmeside.

– Profesjonelle

Fart-trener Leif Jostein Nordli uttalte etter kampen at den aldri burde blitt gjennomført på den måten som den ble.

– Det er ikke noe synd på Fart-jentene, men det er synd på norsk damefotball, produktet og Toppserien. Det er synd på dem som vil at dette skal bære frukter. Det er ingen lag i Eliteserien eller 1. divisjon herrer som hadde akseptert dette, sa han, som samtidig understreket at klubben ikke ønsker å legge noe ansvar på Kolbotn.

Begge lagene ønsket å gjennomføre kampen neste helg, men fikk «nei» fra Norges Fotballforbund (NFF).

Seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen, bekreftet overfor Aftenposten at de ikke ønsket ytterligere utsettelser.

– Vi er i en fase av sesongen der det er viktig at kampene blir berammet og spilt når de skal, sa han.