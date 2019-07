United på nytt besøk i Tromsø: TIL drømmer om samarbeid med storklubben

Tidligere i år fortalte iTromsø at den 14 år gamle TIL-spilleren Isak Hansen-Aarøen har signert for Manchester United. Planen er at han skal være på Alfheim frem til han er 16 år, og da flytte over til akademiet i England.

Aarøen, som fyller 15 år seinere i september, har allerede trent med TILs A-lag, og spilt seniorfotball for TIL 2 i 2019. Han er denne uka på reise i Belgia der klubbens 16-årslag spiller treningskamper.

Oppfølging av Aarøen er etter det iTromsø vet en av årsakene til at United på ny valgte å reise til Tromsø. United var i byen i oktober for å snakke med klubb og spiller. Og både TIL og 14-åringen har flere ganger vårt i Manchester det siste året.

At klubben igjen er i Tromsø viser at de ønsker å ha kontroll på hva slags hverdag den fremtidige Manchester United-spilleren vil ha det neste året.

Mats Rydland

– Har laget Aarøen-plan

TIL-ledelsen gikk på 16. mai selv ut med nyheten om at de var blitt enige med United om en avtale for unggutten. En avtale som, dersom alt klaffer i fremtiden for Aarøen, kan ende med et tosifret antall millioner kroner for TIL på konto.

Sportssjef Svein-Morten Johansen ønsker ikke å kommentere tirsdagens besøk, men fortalte i mai at dialogen er god med storklubben.

– Vi har laget en plan sammen med dem, og vi kommer til å lønne ham på samme måte som de proffkontraktene vi har på en så ung spiller, sa Johansen til iTromsø på 16. mai.

Spillerutveksling?

I tillegg til samarbeidet om Aarøen åpnet Johansen for at båndene mellom klubbene kan utvikles på sikt.

– Vi har klart å opprette en kontakt med en så stor klubb, spesielt når Isak er her. Så ligger det andre ting i avtalen. I den perioden kan vi skaffe oss relasjoner med sentrale personer der, noe som kan befeste en relasjon i fremtiden, sa Johansen den gangen.

Etter det iTromsø er kjent med skal en mulighet TIL på sikt ser for seg være at klubben kan låne spillere fra United-systemet. Det kommer selvsagt i tillegg til samarbeid på andre områder.

Engelske klubber har hatt slike avtaler med flere norske topplag. Mest kjent er kanskje Strømsgodsets avtale med Manchester City, som ved flere anledninger sendte spillere til Norge.

TIL har tidligere hatt en avtale med engelske Fulham, der Josh Pritchard ble hentet til Tromsø. Det endte ikke med noen suksess den gang, men har ikke skremt TIL fra å se på fremtidige muligheter når det bygges relasjon til United.