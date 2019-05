Rørvik: Hjemmelaget overrasket alle oppmøtte da de scoret etter 30 minutter. Det var høyrekant Olav Fausa som satte ballen i målet, etter at Rørvik tok godt vare på en kontring.

– For å være helt ærlig så trodde jeg ikke helt på at jeg hadde scoret, det gikk ikke opp for meg før vi kom inn i garderoben. Da hoppet lagkameratene på meg, og jeg innså at jeg hadde scoret mot Rosenborg, sier Fausa.