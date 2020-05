Hun sto i bergensk solskinn i fjor høst og holdt Amalie Eikeland og Vilde Bøe Risa i hendene. Rikard Nordraaks snart 160 år gamle melodi kom over lydanlegget. For 79. gang i karrieren begynte Caroline Graham Hansen å synge Ja, vi elsker med et norsk flagg på brystet. Før hun kom til den saga natt som senker, drømmer på vår jord, skjønte hun at akkurat nå gikk en av hennes drømmer i oppfyllelse.

Noe hadde skjedd i løpet av sommeren. Som barn dro hun til Ullevaal stadion og fulgte det norske herrelaget. Hun hadde sett hvilke rammer det kunne være på en landskamp. Men så vokste hun opp og fant ut at verden var annerledes for henne som jente.