Nå er Oslo-gutten 27 år og klar for et nytt steg i karrieren: Han har fått plass på fotballforbundets A-kurs, som er Norges nest høyeste trenerutdanning.

– Dette er spennende. Det betyr ikke nødvendigvis at jeg er en veldig god fotballtrener ennå, men det er vel en indikasjon på at jeg har gjort en god jobb i Molde. Jeg ser fram til et lærerikt kurs med mange interessante referanser. Jeg vil helt sikkert få inspirasjon fra veiledere og andre deltakere, sier Strand.