Sno ble klar for Aalesund i midten av februar, men trent knapt for fullt med laget etter ankomsten. Da det i mai ble åpnet opp for full-kontaktstrekninger, har Sno derimot vært med hele tiden.

– Jeg hadde problemer med lysken, og det tok litt lengre enn antatt, men jeg er bra igjen nå og har vært en måned tilbake for fullt, sier Sno.