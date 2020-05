I januar fikk Mork Breivik proffkontrakt med Aalesund og ble et fullverdig medlem av A-stallen. I februar hadde han derimot uflaks og pådro seg et ankelbrudd på trening. Da klubben forrige uke begynte å trene som normalt igjen, var Mork Breivik med for fullt.

– Jeg er så å si fullt tilbake, det mangler litt på formen bare. Jeg har vært med på det meste, sier Mork Breivik, og legger til: