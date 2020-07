Sjokklaguttak av Bohinen

AaFK starter med tre lokale unggutter mot Mjøndalen. Flere profiler spares fra start.

Markus Seehusen Karlsbakk og et par andre unggutter kastes innpå mot Mjøndalen. Marius Simensen

12 minutter siden

20-åringene Markus Seehusen Karlsbakk og Vetle Fiskerstrand, og 21 år gamle Parfait Bizoza har ikke fått mange sjanser til å få vist seg fram i AaFK-drakta. Karlsbakk, som det var meningen at AaFK skulle låne ut til Hødd denne sesongen, har 21 minutter med eliteseriefotball bak seg (et innhopp i år og et i 2017), mens Fiskerstrand debuterer i Eliteserien etter to fattige innhopp i førstedivisjon i fjor. Bifoza var på sin side innom Raufoss i fjor og fikk nyttig erfaring i førstedivisjon. Også han debuterer i Eliteserien.

I dag overrasker Lars Bohinen med å gi de tre lokale unguttene sjansen fra start mot Mjøndalen.

Tidligere har Bohinen blitt litt kritisert for at han ikke slipper til unggutta i tilstrekkelig grad. Det er de to sesongene i førstedivisjon et godt eksempel på, der altså Fiskerstrand så vidt var innpå som innbytter i to kamper i fjor, mens Karlsbakk fikk fire minutter i 2018.

Skader og hvile

I dag har kanskje ikke Bohinen noe valg. AaFK er sterkt svekket av skader og kampene kommer tett. På midtbanen mangler de oransje profiler som kaptein Fredrik Carlsen og tidligere Premier League-spiller Jordan Mutch. I tillegg pådro forsvarsbauta Daniel Gretarsson seg en hjernrystelse i forrige kamp og må stå over. Det samme må toppscorer Holmbert Fridjonsson og gode Izunna Uzochukwu. Når vi i tillegg tar med at Torbjørn Agdestein er ute for hele sesongen og Erikson Spinola Lima også er skadet, så er det klart at dette merkes.

Samtidig så er det tydelig at Bohinen velger å spare spillere fra start. Profiler som Niklas Castro og Sigurd Haugen starter på benken. Det gjør også Shaquill Sno og Frederikus Klinkenberg, som begge måtte ut med dskader i forrige kamp.

Dette gir unggutta muligheten de har ventet på. I tillegg til de tre som starter, sitter det et par andre ferske fjes på benken i Kristoffer Strand Ødven og Isak Dybvik Määtä.

Revansjesugne

Aalesund har fått en trang sesongstart med kun to poeng på de fire første seriekampene. Det positive er at AaFK ser stadig bedre ut, og i forrige kamp mot Strømsgodset (1-1) burde det blitt tre poeng, men et straffespark helt på slutten ødela.

I dag venter Strømsgodsets nabo fra Mjøndalen på motsatt banehalvdel. Mjøndalen er gjerrige i begge ender og har 3-3 i målforskjell etter fire kamper, noe som har skaffet dem fem poeng (1-2-1).

AaFK bør ha mye å revansjere mot bruntrøyene. I 2018-sesongen kjempet Aalesund, Mjøndalen og Viking om de to direkte opprykksplassene til Eliteserien. Viking og Mjøndalen rykket opp, mens AaFK ble igjen i 1. divisjon. Tre poeng i dag vil nok derfor smake veldig godt for Bohinen og co.

Trolig blir Mjøndalen involvert i nok en målfattig kamp, der AaFK må demme opp for bruntrøyenes fysikk og dødballstyrke. Men det kan kanskje bli vanskelig uten hærfører Gretarsson og robuste Fridjonsson? Uansett blir det spennende å se hva AaFKs unggutter kan få til!

Dagens lagoppstillinger

AaFK (3–5–2): Andreas Lie - Jonas Grønner, Ståle Stålinho Sæthre, Oddbjørn Lie - Jørgen Hatlehol, Markus Seehusen Karlsbakk, Parfait Bizoza , Simen Bolkan Nordli, David Kristjan Olafsson - Peter Orry Larsen, Vetle Fikserstrand

Benken: Kongshavn, Sno, Klinkenberg, Castro, Haugen, Ødven, Määtä

Mjøndalen (4–5–1): Makani - Dragsnes, Hansen, Nakkim, Johansen - Olsen Solberg, Larsen, Vhristiansen, Gauseth, Aasmundsen, Ibrahim

Benken: Vieira, Jansen, Sell, Brustad, Liseth, Thorhallsson, Ovenstad