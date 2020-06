Nyland nær kjempetabbe i nytt tap – Wolves satte press på Solskjær

Ørjan Håskjold Nyland og Aston Villa gikk på et nytt tap i hjemmemøtet med Wolverhampton. Før pause holdt den norske keeperen på å kløne det skikkelig til.

Leander Dendoncker ble kampens eneste målscorer. Wolverhampton vant 1-0. Rui Vieira, Pool / AP / NTB scanpix.

Aston Villa - Wolverhampton 0–1

For tre minutter før lagene gikk til pause skulle nordmannen kaste ut ballen, men glapp den og hev den rett i beina på Diogo Jota. Portugiseren hadde tid til å ta ned ballen og skyte, men ble litt for overivrig og skjøt med en gang fra 14-15 meter.

Forsøket gikk like over mål, og TV-bildene viste at Nyland pustet lettet ut etter det som kunne blitt en gigatabbe. Den tidligere Hødd- og Molde-keeperen har hatt flere nestenuhell den siste tiden.

Timen var spilt da ballen lå i målet bak Nyland. Leander Dendoncker tok ned ballen på 20 meter, dro seg ut til venstre og hamret ballen i lengste, utakbart bak Nyland.

Ørjan H. Nyland var heldig som unngikk en skikkelig flause lørdag. Rui Vieira, Pool / Reuters / NTB scanpix

1-0 ble også sluttresultatet, noe som gjør at Villa fortsatt ligger under streken. Laget ligger på 19.-plass med 27 poeng etter 32 kamper. Bournemouth og West Ham har samme poengsum som Villa, men ligger på plassene over og har én kamp mindre spilt.

Nyland har stått alle fire kampene etter at fotballen i England startet opp igjen, men lørdagens tap er det andre på rad. Totalt har Villa kun tatt to av tolv mulige poeng etter koronapausen.

Wolverhampton står nå med tre strake seiere i Premier League. De oransjekledde er ubeseiret i sine åtte siste kamper og kjemper for fullt om spill i Champions League. Med lørdagens trepoenger tok klubben seg forbi Manchester United og inntok femteplasen. Det skiller to poeng opp til tabellfirer Chelsea.

Ole Gunnar Solskjærs menn er tre poeng bak Wolves, men United har én kamp mindre spilt.

(NTB / 100% Sport)