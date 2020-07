Historisk oppgjør for Rosenborg - drømmer om Champions League

Rosenborg spiller sin aller første toppseriekamp mot LSK Kvinner fredag. Trener Steinar Lein legger lista høyt for «nykomlingen».

Rosenborg og trener Steinar Lein møter LSK kvinner i den første Toppseriekampen fredag. Berit Roald / NTB scanpix

NTB-Torjus Ambjør

2. juli 2020 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

Etter lang ventetid sparkes endelig Toppserien i gang igjen, med en åpningskamp for historiebøkene. Trondheims-Ørn eksisterer ikke lenger. Nå er det Rosenborg som stiller til start på gressmatta i Trondheim.

I fjorårets sesong kom Trondheims-Ørn på sjuendeplass. Nå som laget har nytt navn og profil, vil hovedtrener Steinar Lein ta klubben til nye høyder.

– Målsettingen er jo å spille i Champions League, sier treneren til NTB.

Lein innrømmer at et topplag ikke bygges over natten, men tror ikke det er altfor lenge til de er med å kjempe blant de beste.

– Jeg tror det er for tidlig i år, men allerede neste år håper jeg vi kan være med å knive om de gjeveste plassene.

Lisa-Marie Karlseng Utland er en av nysigneringene til Rosenborg i år. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Flere nye signeringer

Rosenborg-leiren har jobbet hardt for å styrke stallen fram mot sesongstart, og har fått flere profilerte spillere inn døren. Kristine Minde fra Wolfsburg og Lisa-Marie Karlseng Utland fra Reading er blant nysigneringene.

Sistnevnte har trent med sin nye klubb i én uke og ser fram til å spille fotball igjen.

– Det har vært artig på trening, og jeg gleder meg veldig til å komme i gang med serien med laget, sier Utland.

Den tidligere Reading-spilleren har 53 kamper og 19 mål for det norske landslaget og har tilbrakt én sesong i England. Fredag venter første utfordring tilbake i norsk fotball, nemlig fjorårets seriemester LSK, en motstander Utland tror Rosenborg kan slå.

– Vi må selvfølgelig være gode, men hvis vi klarer å få til det vi vil, så tror jeg absolutt det, sier Utland.

Fakta Dette er de ti siste vinnerne av Toppserien i fotball for kvinner: * 2019: LSK Kvinner * 2018: LSK Kvinner * 2017: LSK Kvinner * 2016: LSK Kvinner * 2015: LSK Kvinner * 2014: LSK Kvinner * 2013: Stabæk * 2012: LSK Kvinner * 2011: Røa * 2010: Stabæk Vis mer

Håp om seier

LSK Kvinner har vunnet Toppserien hvert år siden 2014. Lein er klar over utfordringen laget hans står overfor, men tror at å spille på eget gress kan gi spillerne hans en fordel.

– Vi har jo troen på at vi kan slå dem, men samtidig så vet vi jo at de har vært Norges beste lag de siste årene. I en åpningskamp på hjemmebane, så har vi et håp om at vi kan ha en mulighet, sier RBK-treneren.

Lein bekrefter at det er for tidlig for Minde å spille fredag, men utelukker ikke muligheten for noen minutter på banen for Utland.

– Lisa-Marie er nok i troppen, men hun kom for en liten uke siden og har trent lite med laget. Vi er veldig forsiktig med tanke på skaderisiko når man har spilt lite fotball. Hun har holdt seg i form, men bare hatt noen få treninger med laget. Det er ikke sikkert at hun blir benyttet, sier treneren.

