Scoringen mot Sarpsborg sikret seier. Scoringen mot Lillestrøm ga uavgjort. Og nå er Mike Jensen Rosenborgs toppscorer når sju serierunder er spilt, i tillegg til at han står for én målgivende.

Riktignok trengs det ikke mer enn to mål for å være toppscorer, men nå gir RBK-trener Eirik Horneland klar beskjed om at Mike Jensen er en mann å regne med fremover.