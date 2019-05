Eksperter før FA-cupfinalen: – City er for gode til at det blir spennende

Bare en uke etter at Manchester City sikret sin fjerde Premier League-tittel og den andre på rad, skal klubben igjen kjempe om en tittel. Denne gang i FA-cupfinalen mot Watford.

Og selv om City akkurat har vunnet ligaen, tror ikke Roar Stokke at de lyseblå fra Manchester har hvilt på laurbærene de siste dagene.

– City er enorme favoritter. Pep Guardiolas sult på å vinne er umettelig, og dette har han klart å overføre til spillerne, sier Viasat-kommentatoren.

Fotballekspert Rune Bratseth tror det faktumet at City kan bli den første klubben i Englands historie til å vinne både Premier League, ligacupen og FA-cupen i samme sesong.

– Veldig motiverte

– Å få FA-cupen på tampen istedenfor mesterligaen betyr mye. Jeg tror de er veldig motiverte. Det er en forskjell på disse lagene, selv om Watford er et bra fotballag, sier Viasat-eksperten.

Stokke tror City kommer til å eie hele kampen og ser for seg at seriemesterne fort kan blåse Watford av banen.

– De kan fort vinne med tre-fire mål. De er rett og slett for gode til at dette blir spennende.

Lars Tjærnås er ikke like sikker på at det blir lyseblå triumf på Wembley. Han mener Watford har en brukbar mulighet fordi de har sine fremste styrker der Manchester City har sine eneste svakheter.

– Ingen har toppnivået til City i Europa

– I Troy Deeney har de boks-spissen som kan utnytte innlegg. I Gerard Deulofeu har de kontringsspilleren, som kan utnytte at City alltid flytter opp mange spillere. Watford har stor fysikk og duellkraft sentralt på midten som gjør at de i beste fall kan vinne ball gunstig. City er selvsagt favoritter, men jeg tror ikke det blir overkjøring.

Bratseth påpeker at ballen er rund og at alt kan skje i en finale, selv om han tror City vinner.

– Det eneste som gjør at City ikke kan vinne er at de ikke er til stede og blir for fornøyde. Det kan skje. Det er ikke alltid det beste laget som vinner. Det kan komme et tidlig mål imot og være andre tilfeldigheter. Men det er ingen som har toppnivået til City i Europa, sier Bratseth.