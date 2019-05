Piotr Leciejewski gikk ikke stille ut dørene på Brann Stadion. Etter å ha vært ekstremt tydelig på at han ville bort, endte en lang overgangssaga med at keeperen signerte for Zaglebie Lubin i hjemlandet.

Siden det skjedde, for mer enn to år siden, har Leciejewski spilt to seriekamper. Nå er han på vei videre, ifølge en polsk journalist som følger klubben tett.