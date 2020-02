Det kom ikke som noen overraskelse at Vito Wormgoor dro fra Brann uten å etterlate seg annet enn et tomrom. Han hadde topplønn, og vel så det, og allerede for ett år siden var gjengs oppfatning i Brann-ledelsen at å forlenge kontrakten kom til å bli vanskelig. Uhyre vanskelig.

Likevel er han ikke erstattet.