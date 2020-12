Solskjær tjente 108 millioner i 2019

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær står oppført med 108 millioner kroner i inntekt for fjoråret. Det viser skattelistene for 2019.

SOLID LØNN: Ole Gunnar Solskjær tjener bra som Manchester United-manager. Foto: Clive Brunskill

8. des. 2020 07:09 Sist oppdatert nå nettopp

Bare 10 nordmenn tjente mer enn Solskjær, som går inn på en 11. plass på listen over personene med høyest inntekt.

Kristiansunderen står samtidig med en formue på 70,5 millioner kroner. Solskjær tok over som midlertidig manager for Manchester United i desember 2018, før han ble ansatt på permanent basis i mars 2019.

I sin første hele sesong som United-sjef ledet 47-åringen rødtrøyene til en 3. plass i Premier League, noe som sikret Champions League-deltakelse. Denne sesongen startet tøft i Premier League, men Solskjær har snudd trenden og laget ligger nå fem poeng bak serieleder Tottenham - med én kamp mindre spilt.

I kveld skal Solskjær, som lever under konstant press i United-jobben, kjempe for å gå videre i Champions League. Engelskmennene topper gruppe H før den siste runden, men bare målforskjell skiller dem fra franske Paris Saint-Germain og RB Leipzig. Sistnevnte er motstander for United klokken 21.00 - i Tyskland.

