AaFK-treneren advarer spillerne mot en beintøff oppkjøring i vinter: – Dette passer ikke for alle

Lars Arne Nilsen er klar på at han ønsker seg flest spillere i alderen 21-26 år, som han mener tåler å trene hardest.

AaFK og Lars Arne Nilsen spiller sesongens siste kamp borte mot Mjøndalen tirsdag kveld. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Tirsdag kveld avslutter AaFK endelig sin miserable sesong i eliteserien med en bortekamp mot Mjøndalen, som må slå AaFK for å overleve i eliteserien. Men for AaFK betyr kampen kun at det er siste hinderet før de bare kan fokusere på oppkjøringen til neste sesong.

– Vi har hatt spillersamtaler som har handlet litt om hvordan spillerne skal være når de kommer tilbake. De skal være gjennomtrente, hvis ikke må de trene for seg sjøl, sier Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.