DIREKTE: Dortmund i trøbbel

Diaby kommer i full fart på høyresiden og kommer seg forbi et stillestående Borussia-forsvar. Bürki redder. Han holder på å rote ballen bort, men får tak i den igjen. Hummels avslørt der.

Diaby kommer i full fart på høyresiden og kommer seg forbi et stillestående Borussia-forsvar. Bürki redder. Han holder på å rote ballen bort, men får tak i den igjen. Hummels avslørt der.

Wendell rydder opp nok en gang for Leverkusen. Det har han gjort mange ganger de første 35 minuttene.

Wendell rydder opp nok en gang for Leverkusen. Det har han gjort mange ganger de første 35 minuttene.

Bra Dortmund-angrep, men Julian Brandts innlegg er lett bytte for Leverkusen-forsvaret.

Bra Dortmund-angrep, men Julian Brandts innlegg er lett bytte for Leverkusen-forsvaret.

Kjempemuligheter for Leverkusen. Først skyter Diaby og keeper redder, så setter Alario ballen over.

Kjempemuligheter for Leverkusen. Først skyter Diaby og keeper redder, så setter Alario ballen over.

Lang ball i bakrom. Leverkusen-keeperen kontrollerer ballen ut over dødlinjen.

Lang ball i bakrom. Leverkusen-keeperen kontrollerer ballen ut over dødlinjen.

Brandt skyter over og utenfor.

Brandt skyter over og utenfor.

Leverkusens Bailey prøver seg med et skudd, men det blir blokkert av Meuniner.

Leverkusens Bailey prøver seg med et skudd, men det blir blokkert av Meuniner.

Mål for Bayer 04 Leverkusen!

Leverkusen får til et bra angrep, men Brandt ordner opp.

Leverkusen får til et bra angrep, men Brandt ordner opp.

Leverkusen prøver seg på et skudd, men Bürki redder.

Leverkusen prøver seg på et skudd, men Bürki redder.

Det har vært mange tøffe oppgjør mellom disse to klubbene. De har møttes 82 ganger i ligasammenheng. Bayer Leverkusen har vunnet 28, Borussia Dortmund 32 - og 22 har endt uavgjort.

Det har vært mange tøffe oppgjør mellom disse to klubbene. De har møttes 82 ganger i ligasammenheng. Bayer Leverkusen har vunnet 28, Borussia Dortmund 32 - og 22 har endt uavgjort.

DEL