AaFK-spiller har pådratt seg beinbrudd. I neste uke kan han bli operert.

Andreas Lie Lie var uheldig på torsdagens trening. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB

9 minutter siden

Torsdag skulle AaFK egentlig spilt treningskamp mot Hødd, men kampen ble avlyst etter dialog med Norges Fotballforbund. Derfor valgte Lars Arne Nilsen at det heller å spille en internkamp på med to omganger på 20 minutter. Det var her Andreas Lie var uheldig og pådro seg et brudd i foten.

– Jeg skulle ut for å heade unna et gjennomspill, så sklei jeg på veg ut og skoen ble sittende fast i kunstgresset. Det endte opp med å bli et slags overtråkk, men jeg kjente det ikke var et vanlig overtråkk, sier Andreas Lie til Sunnmørsposten.