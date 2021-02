I 2019 var gresset på Brann stadion nest best i Eliteserien – i dag kan det vrakes for godt

I 2019-sesongen var underlaget på Brann stadion en toppscorer hos Eliteseriens kapteiner – og over tid er Stadion-gresset blant de best likte banene. Likevel håper Odd-kaptein Steffen Hagen at konkurrenten skifter til kunstgress.

I AKSJON: Brann-keeper Håkon Opdal i fjorårets siste hjemmekamp. Matchen mot Odd kan også ha vært den siste med naturgress på Stadion. Foto: Marit Hommedal

Det omdiskuterte veivalget på Kniksens plass avgjøres under det ekstraordinære årsmøtet tirsdag kveld, der agendaen består kun av ett punkt:

Ja eller nei til kunstgress på 102 år gamle Brann stadion.

VG har fått tilgang til vurderingen som Eliteseriens kapteiner gjør etter hver seriekamp: Setter en karakter fra 1 (bunn) til 5 (topp) på gressmatten. Poengene samles inn av Norske idrettutøveres sentralorganisasjon (NISO) og siden 2012 har matten på Brann stadion vært litt som fotballaget som spiller oppå det: Varierende.

Men samtidig også tidvis helt i toppen (nummer tre i 2014 og to i 2019) og over tid å regne med: I snitt landets syvende beste underlag, ifølge eliteseriekapteinene. Relativt ferske Aker stadion og Intility Arena er de eneste banene med kunstgress som i snitt har fått bedre:

Fakta ELITESERIENS BESTE BANE Slik er snittpoengene (5 er toppkarakter) i eliteseriekapteinenes vurdering av banene fra 2012–2020: 1. Intility Arena – 4,19 (kunstgress) 2. Lerkendal – 4,14 (gress) 3. Åråsen – 3,86 (gress) 4. Viking stadion – 3,79 (gress)* 5. Aker stadion – 3,51 (kunstgress)** 6. Haugesund stadion – 3,47 (gress) 7. Brann stadion – 3,44 (gress) 8. Sandefjord Arena – 3,41 (gress) 9. Skagerak Arena – 3,34 (kunstgress) 10. Nadderud – 3,34 (gress) 11. Marienlyst – 3,33 (kunstgress) 12. Kristiansund stadion – 3,28 (kunstgress) 13. Color Line stadion – 3,23 (kunstgress) 14. Aspmyra – 3,19 (kunstgress) 15. Alfheim – 3,10 (kunstgress) 16. Sarpsborg stadion – 2,99 (kunstgress) 17. Sparebanken Sør Arena – 2,94 (kunstgress) 18. Fosshaugane – 2,67 (kunstgress) * Viking stadion, nå SR-Bank Arena, la kunstgress før 2018-sesongen. Poengene er regnet i naturgressårene 2012–2017. For 2019 og 2020 fikk kunstgresset i Stavanger snittscore 2,94. ** Aker stadion la kunstgress før 2014-sesongen. VG har derfor kun regnet inn poengene fra 2014 til 2020. PS: VG har kun tatt med arenaer som har fått poeng i fire sesonger eller mer i denne perioden. Ullevaal stadion – Vålerengas hjemmebane fra 2012 til august 2017 – hadde et snitt på 3,82 i denne perioden. Vis mer

NISO-kåringen viser at blant de åtte best likte banene i kåringen, er seks av dem naturgress. At Brann-ledelsen har utredet det kunstige alternativet er riktignok begrunnet i for dårlige treningsfasiliteter på banene utenfor Brann stadion – og trener Kåre Ingebrigtsen mener det går utover resultatene at de trener på kunstgress og spiller hjemmekamper på gress.

Fredrik Krogstad i gressklubben Lillestrøm håper likevel at Branns medlemmer stemmer imot trenerens ønske.

– Brann stadion er en av banene du gleder deg mest til å spille på. Alle årene jeg har vært der, har banen vært bra. Både gressdekket og trøkket på tribunene gjør det til en bra opplevelse, sier Krogstad.

Han innrømmer at han ble litt skuffet da BA avslørte på kvelden onsdag 6. januar at det var omveltninger på gang på Brann stadion. Kunstgress-planene førte til rabalder, debatt og til slutt ekstraordinært årsmøte.

HVER SIN VEI: Odd-kaptein Steffen Hagen (til venstre) og Lillestrøm-spiller Fredrik Krogstad deler ikke syn på hva Brann stadion bør velge som underlag. Foto: NTB Scanpix

– Hadde banen vært elendig, hadde det vært noe annet. Jeg håper de beholder naturgresset. Det er litt trist at det blir mindre og mindre av det. For oss i LSK er det også en fordel å ha flest mulig kamper på naturgress, fastslår Krogstad.

Lagkaptein Steffen Hagen (34) i Odd er uenig. Han har opplevd Brann stadion helt mot slutten av sesongen et par år.

– Da har det vært fryktelig dårlig. Frost i gresset og veldig vått. På sommeren tror jeg nok det er ganske strøkent, sier Odd-veteranen som i 2021 går på sin 15. sesong i Eliteserien. I den tar han gjerne en ekstra bortekamp på plastplen.

– Jeg er vant med å spille på kunstgress og synes det er veldig greit. Vi bor i Norge, og når vi skal strekke sesongen i begge ender hele tiden, blir det mye dårlige baner rundt forbi, mener Steffen Hagen.

Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem, Eliteseriens kanskje beste enkeltspiller, vil ikke mene noe om hva Brann bør gjøre, men har også likt kvaliteten på gresset på «Stadion».

– Det har vel alltid vært ganske bra, sier Eikrem, inne i sin andre periode som toppspiller i Molde.

Da han dro sommeren 2013, hadde Aker stadion fortsatt naturgress. Ved returen fem år senere var også Molde blitt en kunstgressklubb.

– Molde har alltid spilt bra fotball på gress, og egentlig bare videreutviklet det på kunstgress. Det er enklere å spille på kunstgress – og vanskeligere å forsvare seg, påpeker Eikrem om forskjellen på hva han forlot og det han kom tilbake til.

I Eliteserien 2021 spiller Rosenborg, Haugesund, Stabæk, Lillestrøm og Sandefjord på vanlig gress. Tirsdag kveld får vi svaret på om Brann gjør det samme.

PS! Lerkendal har vunnet NISOs banekåring de tre siste sesongene.